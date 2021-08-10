В Волгограде осудили взломщика банкомата с авантюрным прошлым





Краснооктябрьский районный суд Волгограда огласил приговор по делу о попытке хищения денежных средств из банкомата. Как сообщила ИА «Высота 102» руководитель объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции Волгоградской области Екатерина Вальковская, 28-летний Антон Давков с подельником пытался в октябре 2019 года вскрыть банкомат в Краснооктябрьском районе, в котором находился 1 миллион рублей. После безуспешных попыток открыть дверцу хранилища, Давков и его знакомый с места преступления скрылись. Давкова удалось задержать благодаря тому, что в какой-то момент с его лица упала медицинская маска. О местонахождении подельника тот так и не проговорился.

По приговору суда Антон Давков отправится в колонию общего режима на 2 года и девять месяцев. Приговор в законную силу не вступил.

Надо сказать, что криминальная биография Давкова оказалась богатой на различные авантюры. Так, в октябре 2020 года он был осуждён Октябрьским районным судом Ростова-на-Дону за совершение преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 327 УК РФ, ч. 1 ст. 33, ч. 1 ст. 313 УК РФ. За несколько месяце до этого, воспользовавшись поддельным удостоверением адвоката, он зашёл на территорию ФКУ СИЗО-5 ГУФСИН России по Ростовской области, где обменялся с одним из арестантов вещами, после чего в сопровождении сотрудника исправительного учреждения направился в камеру, а заключенный, в свою очередь беспрепятственно покинул учреждение СИЗО под видом адвоката

Фото из архива ИА "Высота 102".