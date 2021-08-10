Расследования

Волгоградца осудят за растление малолетних

Расследования 10.08.2021 13:00
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10.08.2021 13:00

 
Перед судом в Волгограде предстанет 19-летний местный житель, который обвиняется в растлении малолетних, насильственных действиях сексуального характера, грабеже и других преступлениях. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области, расследование уголовного дела завершено - обвиняемому грозит до 20 лет лишения свободы.
Преступная деятельность фигуранта была пресечена после заявления в правоохранительные органы мамы 16-летней девушки, которой дочка рассказала о надругательствах. Как установило следствие, всего от действий злоумышленника пострадали 7 девочек в возрасте от 11 до 17 лет. 
По материалам дела, с ноября 2018 года и по июль 2020 года волгоградец через социальные сети знакомился с малолетними школьницами и несовершеннолетними девушками. В ходе личного общения через мессенджеры мужчина выманивал у них под различными предлогами фотографии интимного характера, а затем шантажировал и угрожал распространением злополучных кадров в интернете и родителям школьниц, тем самым заставляя их делать новые снимки. Свои действия парень сопровождал разговорами на сексуальные темы, развращая малолетних. 
Кроме того, в январе 2020 года обвиняемый распространил через паблик в соцсети фотоколлаж с порнографическими изображениями несовершеннолетней для обозрения пользователей группы. Фотографии 16-летней девушки он получил еще в конце 2018 года, а когда потерпевшая захотела прекратить с ним общение, то таким образом отомстил ей.  
Также злоумышленник обманул 17-летнюю потерпевшую - он взломал аккаунт ее подруги и украл интимные фото с личной переписки девушки. Впоследствии снимки опубликовал в группе соцсети. 
В июле 2020 года одну из своих жертв волгоградец заставил дважды приехать к нему домой, угрожая распространением откровенных фотографий в интернете. У себя дома обвиняемый надругался над 16-летней девушкой и похитил у нее золотые украшения.
В настоящее время уголовное дело передано в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.

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