Расследования 08.08.2021 12:25
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08.08.2021 12:25
Возбуждено уголовное дело в связи с гибелью 7-летнего мальчика под колесами автомобиля. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в СУ СК по Волгоградской области.
Напомним, как ранее сообщалось, накануне вечером 45-летний местный житель, находившийся в состоянии опьянения, управляя автомобилем «ВАЗ-2110», двигался по улице Строительная станицы Михайловская и совершил наезд на 7-летнего мальчика, после чего не остановился, а с места ДТП скрылся. Вернувшись домой, подозреваемый заперся на территории домовладения и предпринял меры к демонтажу переднего бампера транспортного средства, на котором остались следы аварии.
Благодаря слаженной работе следователей территориального подразделения областного управления СК России, а также сотрудников полиции личность злоумышленника и место его жительства были незамедлительно установлены, сам мужчина задержан. Автомобиль со следами повреждений и частично разобранными деталями изъят.
В настоящее время принимаются меры к установлению всех обстоятельств произошедшего, в суд подготовлено ходатайство об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Мужчине грозит ответственность по п.«а,б» ч.4 ст.264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее смерть человека, совершенное лицом в состоянии опьянения и сопряженное с оставлением места его совершения).
В прокуратуре Волгоградской области сообщили, что надзорное ведомство взяло на контроль ход расследования этого уголовного дела. На место проишествия для координации деятельности правоохранительных органов выезжал Урюпинский межрайонный прокурор Владислав Кузнецов.
Фото СУ СК по Волгоградской области.
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