Волгоградская область заняла 67-ое место в РФ в рейтинге доходов населения

Экономика 08.08.2021 14:49
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08.08.2021 14:49
В Волгоградской области размер денежных доходов в расчете на душу населения в 2020 году составил 24158 рублей. Как сообщает ИА «Высота 102» на опубликованные на днях данные Росстата, регион по этому показателю занял 67-ое место среди 85 субъектов РФ. В ЮФО этот показатель еще ниже лишь в двух субъектах – в Калмыкии (18508 рублей – 83-ое место) и в Крыму – (22364 рубля – 75-ое место). В других регионах Южного федерального округа уровень доходов в расчете на душу населения выше, чем в Волгоградской области. Например, Краснодарский край занял 17-ое место в РФ – 35670 рублей на душу населения.
Первое место в этом рейтинге заняла Чукотка с большим отрывом от большинства субъектов – денежный доход на душу населения здесь составил 83385 рублей. Совсем не по душе жить в Ингушетии - всего лишь 16614 рублей приходится в республике на человека.
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