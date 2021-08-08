Волгоградская область заняла 67-ое место в РФ в рейтинге доходов населения





В Волгоградской области размер денежных доходов в расчете на душу населения в 2020 году составил 24158 рублей. Как сообщает ИА «Высота 102» на опубликованные на днях данные Росстата, регион по этому показателю занял 67-ое место среди 85 субъектов РФ. В ЮФО этот показатель еще ниже лишь в двух субъектах – в Калмыкии (18508 рублей – 83-ое место) и в Крыму – (22364 рубля – 75-ое место). В других регионах Южного федерального округа уровень доходов в расчете на душу населения выше, чем в Волгоградской области. Например, Краснодарский край занял 17-ое место в РФ – 35670 рублей на душу населения.

Первое место в этом рейтинге заняла Чукотка с большим отрывом от большинства субъектов – денежный доход на душу населения здесь составил 83385 рублей. Совсем не по душе жить в Ингушетии - всего лишь 16614 рублей приходится в республике на человека.



