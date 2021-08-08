Экономика

Волгоградская область заняла 67-ое место в РФ в рейтинге доходов населения

Экономика 08.08.2021 14:49
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08.08.2021 14:49


В Волгоградской области размер денежных доходов в расчете на душу населения в 2020 году составил 24158 рублей. Как сообщает ИА «Высота 102» на опубликованные на днях данные Росстата, регион по этому показателю занял 67-ое место среди 85 субъектов РФ. В ЮФО этот показатель еще ниже лишь в двух субъектах – в Калмыкии (18508 рублей – 83-ое место) и в Крыму – (22364 рубля – 75-ое место). В других регионах Южного федерального округа уровень доходов в расчете на душу населения выше, чем в Волгоградской области. Например, Краснодарский край занял 17-ое место в РФ  – 35670 рублей на душу населения. 
Первое место в этом рейтинге заняла Чукотка с большим отрывом от большинства субъектов – денежный доход на душу населения здесь составил 83385 рублей. Совсем не по душе жить в Ингушетии - всего лишь  16614 рублей приходится в республике  на человека. 

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