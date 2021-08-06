



В Михайловке утонула 3-летняя девочка. Как сообщили ИА «Высота 102» в СУ СК по Волгоградской области, трагедия произошла несколько часов назад.

По данным следствия, малышка играла со своим малолетним двоюродным братом на территории частного домовладения. Мать девочки занималась бытовыми делами в доме, а отец со своей родственницей приглядывали за детьми на улице. В какой-то момент взрослые отвлеклись, а, когда к ним подошел мальчик и сообщил, что не может найти сестру, они стали искать ребенка. Практически сразу девочку обнаружил отец, погибшая находилась в каркасном бассейне высотой 1,2 метра, наполненном водой почти на один метр. К корпусу сооружения была приставлена пластиковая ступенчатая лестница. Мужчина вытащил дочь из воды, однако, несмотря на оказанную помощь, спасти ее не удалось. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Установлено, что семья, в которой воспитывалась девочка, характеризуются положительно, в поле зрения органов системы профилактики никогда не попадала.

Фото СУ СК по Волгоградской области.