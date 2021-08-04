Выборы 04.08.2021 21:07
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04.08.2021 21:07
От участия в предвыборной кампании в Госдуму РФ отказались пять самовыдвиженцев в Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» сегодня в пресс-службе ИКВО, они не представили документы на регистрацию, прием которых завершился сегодня в 18:00.
Среди сошедших с дистанции претендентов на депутатский мандат оказались ранее судимый за получение взятки экс-помощник прокурора Дзержинского района, а ныне индивидуальный предприниматель Иван Иванов. Он выдвигался по Михайловскому одномандатному избирательному округу № 83. Отказалась от участия в выборах и проживающая в Москве председатель комитета по физической культуре и спорту администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области Татьяна Орешкина. Она заявлялась по Волжскому одномандатному избирательному округу № 84.
В числе «отказников» также 42-летний пенсионер Сергия Нарсия (выдвигался по Михайловскому одномандатному избирательному округу №83), индивидуальный предприниматель Виталий Любый (выдвигался по Волгоградскому одномандатному избирательному округу №81) и временно неработающий Алексей Плотников (выдвигался по Михайловскому одномандатному избирательному округу №83).
Также документы на регистрацию не представил кандидат, выдвинутый политической партией «Яблоко» по Красноармейскому одномандатному избирательному округу №82. Это директор ООО «Пластика» Роман Себекин.
Всего из 41 выдвинутого на выборы в Госдуму РФ кандидата документы на регистрацию подали 35 человек, выдвинутых политическими партиями или в порядке самовыдвижения.
Выборы в Госдумы РФ пройдут 17-19 сентября текущего года.
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