Задержанные из-за БПЛА поезда в Волгоградской области входят в график

Все пассажирские поезда, задержанные на Приволжской железной дороге из-за падения обломков БПЛА на станции Жутово в Октябрьском районе Волгоградской области, следуют по своим маршрутам. По информации Приволжской железной дороги, пассажиры поездов, задерживающихся в пути следования, обеспечиваются водой, а, если опоздание составляет более 4 часов, то и питанием.
РЖД прилагает все усилия, чтобы нормализовать график и минимизировать неудобства для пассажиров, заверили в ведомстве.
Напомним, из-за ночного происшествия на железной дороге около десятка курортных поездов выбились из графика. Некоторые застряли в пути, а отправление других от конечных станций пришлось задержать.