В Волгоградской области из-за падения обломков БПЛА задерживаются 2 поезда





В связи с падением обломков БПЛА на ст. Жутово в Волгоградской области задерживаются пассажирские поезда №509 Казань - Новороссийск (более 4 часов) и №532 Адлер - Киров (более 2 часов), сообщили в Приволжской железной дороге.

Пассажиры поездов, задерживающихся в пути следования, обеспечиваются водой, свыше 4 часов — питанием. Сотрудники поездных бригад оказывают всестороннюю помощь и содействие пассажирам.





Происшествие случилось 26 июля в 23-49 ч. Из-за падения обломков БПЛА повреждена контактная сеть. На станцию Жутово направлены поезда для тушения пожара. Пострадавших нет.



Пригородный поезд №6121 сообщением Котельниково - Волгоград будет отменен.