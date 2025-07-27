Происшествия

В Волгоградской области из-за падения обломков БПЛА задерживаются 2 поезда

Происшествия 27.07.2025 07:03
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27.07.2025 07:03


В связи с падением обломков БПЛА на ст. Жутово в Волгоградской области  задерживаются  пассажирские поезда №509 Казань - Новороссийск (более 4 часов) и №532 Адлер - Киров (более 2 часов), сообщили в Приволжской железной дороге.

Пригородный поезд №6121 сообщением Котельниково - Волгоград будет отменен.

Пассажиры поездов, задерживающихся в пути следования, обеспечиваются водой, свыше 4 часов — питанием. Сотрудники поездных бригад оказывают всестороннюю помощь и содействие пассажирам.

Происшествие случилось  26 июля в 23-49 ч. Из-за падения обломков БПЛА повреждена контактная сеть. На станцию Жутово направлены поезда для тушения пожара. Пострадавших нет.


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