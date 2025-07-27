В Волгоградской области прогнозируют гибель 10 тыс. га лесов





В Центре защиты леса Волгоградской области выдали прогноз ситуации с лесными насаждениями на второе полугодие. По данным филиала ФБУ Российский центр защиты леса, в первой половине 2025 года площадь насаждений с нарушенной и утраченной устойчивостью в регионе составила 42430,9 га.

Больше всего ослабленных лесов зафиксировано в Подтелковском - 10,4%, Калачевском - 9,5%, Серафимовичском - 8,4% и Волгоградском - 7,9% лесничествах. Наименьшая площадь повреждения насаждений наблюдается в Жирновском лесничестве - 213,9 га.Всего в 2025 году вследствие засухи последних лет прогнозируется частичное и сплошное усыхание насаждений на площади до 10 тыс. га. Причина этого неблагоприятного явления – лесные пожары, погодные условия и почвенно-климатические факторы.Для спасения лесов, поврежденных пожарами, насекомыми и засухой, планируется провести санитарно-оздоровительные мероприятия на общей площади 3096,5 га. Это может улучшить состояние насаждений на площади 30.47 га, уверены специалисты.Между тем, по данным государственного лесопатологического мониторинга, по состоянию на 1 июля 2025 года общая площадь очагов вредителей и болезней леса в зеленом массиве региона составляет 17398,9 га, из них на 740,7 га требуется проведение мер по ликвидации очагов и санитарно-оздоровительных мероприятий. Самые распространенные вредители – пильщик сосновый рыжий, листовертка дубовая зеленая, а наиболее часто встречающаяся лесная «инфекция» - голландская болезнь ильмовых пород.Специалисты предупреждают, что во второй половине 2025 года ожидается дальнейшее нарастание численности и рост очагов пилильщиков-ткачей звездчатого и красноголового в Алексеевском, Арчединском, Иловлинском, Калачевском, Камышинском, Михайловском, Нижнечирском, Новоаннинском, Ольховском, Подтелковском, Светлоярском и Старополтавском лесничествах. Кроме того, возможно возникновение новых очагов пилильщика соснового рыжего во всех лесничествах Волгоградской области. Высока вероятность формирования очагов шелкопряда соснового и совки сосновой – в Арчединском, Иловлинском, Калачевском, Михайловском, Подтелковском, Серафимовичском и Старополтавском лесничествах.