«Пролежали 2 недели»: на юге Волгограда в квартире нашли трупы слепой пенсионерки и ее сына





В Красноармейском районе Волгограда в квартире нашли тела мужчины и женщины. Трупы накануне, 26 июля, обнаружили после того, как дверь в одну из квартир дома №103 по ул. Удмуртская вскрыли сотрудники МЧС из-за жалоб соседей на невыносимый запах.

По словам жильцов, в квартире проживали 78-летняя незрячая пенсионерка с 49-летним сыном. Женщина с трудом передвигалась, самостоятельно обслуживать себя не могла. Ухаживал за ней сын, однако он злоупотреблял спиртными напитками.



Предположительно, тела пролежали в квартире около двух недель. Квартира была заперта изнутри, на трупах телесных повреждений и признаков насильственной смерти не обнаружено.



В СУ СК по Волгоградской области проводят по данному факту проверку.



Фото V102.RU



