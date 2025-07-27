Происшествия

«Пролежали 2 недели»: на юге Волгограда в квартире нашли трупы слепой пенсионерки и ее сына

Происшествия 27.07.2025 19:47
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27.07.2025 19:47


В Красноармейском районе Волгограда в квартире нашли тела мужчины и женщины. Трупы накануне, 26 июля, обнаружили после того, как дверь в одну из квартир дома №103 по ул. Удмуртская вскрыли сотрудники МЧС из-за  жалоб соседей на невыносимый запах.

По словам жильцов, в квартире проживали 78-летняя незрячая пенсионерка с 49-летним сыном. Женщина с трудом  передвигалась, самостоятельно обслуживать себя не могла. Ухаживал за ней сын, однако он злоупотреблял спиртными напитками.

Предположительно, тела пролежали в квартире около двух недель. Квартира была заперта изнутри, на трупах телесных повреждений и признаков насильственной смерти не обнаружено.

В СУ СК по Волгоградской области проводят по данному факту проверку.

Фото V102.RU

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