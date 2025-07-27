Общество

С чиновников Михайловки спросят за позорную и опасную детскую площадку

Общество 27.07.2025 09:39
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27.07.2025 09:39




Активисты волгоградского отделения ОНФ обратились в прокуратуру Волгоградской области с просьбой оценить бездействие чиновников Михайловки, где находится опасная детская площадка, а точнее – остатки того, где когда-то играли и проводили время дети.

С жалобой на так называемую детскую площадку в ОНФ обратились  жители многоквартирных домов по ул. Энгельса 11Д и ул. Обороны 46а. При этом во дворе живут более 500 человек, а вот поиграть детям негде.   Там, где когда-то был островок детской радости, сегодня царит разруха.

Жители долгое время пытались добиться от местной администрации помощи в решении злободневного вопроса. Люди  даже своими силами пытались отремонтировать песочницу и завезли туда песок. К сожалению, в ответ получили лишь стандартную отписку.


Между тем, жители Михайловки сообщают и о других подобных дворах в муниципальном округе. Отпускать детей на такие площадки родители не решаются, так как  гулять и играть там опасно для здоровья и жизни.

Фото Новое время Михайловка VK.com, видео волгоградского отделения ОНФ

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