Ливни с градом и ветром придут в Волгоградскую область 27 июля

А вот следующая рабочая неделя начнется без осадков.
Общество 27.07.2025 07:52
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27.07.2025 07:52
А вот следующая рабочая неделя начнется без осадков.
Погода в Волгоградской области 27 июля может внести коррективы в планы жителей на отдых в воскресенье . По сообщению Волгоградского ЦГМС, до конца дня в отдельных районах региона ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозами и градом. Также синоптики прогнозируют усиление ветра до 20-25 метров в секунду.
А вот следующая рабочая неделя начнется без осадков.
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