«А выглядит моложе!»: Волжский отпраздновал 71-й день рождения

В Волжском Волгоградской области в эти минуты проходит кульминация празднования 71-го дня рождения города. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», на площади Ленина собрались тысячи волжан и, судя по молодым и красивым лицам, на свой возраст город явно не тянет.
Настоящий ажиотаж вызвало выступление певицы Анны Плетневой и группы «Винтаж». Московская певица даже спустилась со сцены и пожала руки восторженным зрителям.
А перед концертом над городом пролетел самолет, который сбросил 10 тысяч поздравительных листовок.
Завершится сегодняшний праздник традиционным фейерверком.
Фото Андрея Поручаева V102.RU