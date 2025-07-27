Общество

«А выглядит моложе!»: Волжский отпраздновал 71-й день рождения

Общество 27.07.2025 20:50
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27.07.2025 20:50


В Волжском Волгоградской области в эти минуты проходит кульминация празднования 71-го дня рождения города. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», на площади Ленина собрались тысячи волжан и, судя по молодым и красивым лицам, на свой возраст город явно не тянет.


Настоящий ажиотаж вызвало выступление  певицы Анны Плетневой и группы «Винтаж». Московская певица даже спустилась со сцены и пожала руки восторженным зрителям.


А перед концертом над городом пролетел самолет, который сбросил 10 тысяч поздравительных листовок.


Завершится сегодняшний праздник традиционным фейерверком.



Фото Андрея Поручаева V102.RU


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