В Волгограде у ленендарного бронекатера почтили память российских моряков

Сегодня утром сотни волгоградцев пришли на Центральную набережную к памятнику «Бронекатер «БК-13» на торжественный митинг, посвященный Дню Военно-Морского Флота России. Собравшиеся почтили память российских моряков и речников, во все времена неизменно встававших на защиту Отечества.
В митинге приняли участие ветераны флота и их семьи, молодое поколение моряков, представители органов власти региона и города. Одним из самых почетных гостей торжества стал морской летчик, штурман первого класса, 99-летний Александр Петрович Филатов. Александр Петрович отслужил в ВМФ больше 12 лет, провел в небе тысячи часов. Его заслуги перед Отечеством в годы Великой Отечественной войны отмечены орденом Красной Звезды.
Ветераны флота вручили награды волгоградским волонтерам – активным участникам добровольческого движения «Морпехи Сталинграда» - за регулярную помощь участникам специальной военной операции. Также военные моряки поощрили наградами молодежь – курсантов Детского морского центра имени Н.А. Вилкова.
Закончился митинг минутой молчания и возложением цветов к памятнику героям Волжской военной флотилии, внесшим неоценимый вклад в победу под Сталинградом, к мемориалу «Бронекатер «БК-31» и к плавучему памятнику речникам.
Фото Волгоградской гордумы