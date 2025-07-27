Общество

Волгоградцев возмутили мусорные горы на пляже в Бобрах

Общество 27.07.2025 17:13
0
27.07.2025 17:13


Волгоградцы возмущены огромными кучами мусора на пляже в Бобрах. Как рассказали ИА «Высота 102» горожане, несмотря на то, что многие приезжают сюда купаться и отдыхать на машинах, и могут спокойно увезти мусор с собой, они предпочитают бросить его в прибрежной зоне. Вот и появляются такие грустные мусорные пейзажи в этом облюбованном горожанами месте отдыха.


Между тем, напомним, пляж на Бобрах считается диким, что, впрочем, не мешает волгоградцам купаться там и загорать. Вторая половина пляжа в Бобрах – платная. Горожанам это тоже не нравится, хотя таких гор мусора там не наблюдается.

Фото читателей V102.RU

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
27.07.2025 18:57
Общество 27.07.2025 18:57
Комментарии

0
Далее
Общество
27.07.2025 18:20
Общество 27.07.2025 18:20
Комментарии

0
Далее
Общество
27.07.2025 16:18
Общество 27.07.2025 16:18
Комментарии

0
Далее
Общество
27.07.2025 15:58
Общество 27.07.2025 15:58
Комментарии

0
Далее
Общество
27.07.2025 15:44
Общество 27.07.2025 15:44
Комментарии

0
Далее
Общество
27.07.2025 15:21
Общество 27.07.2025 15:21
Комментарии

0
Далее
Общество
27.07.2025 11:52
Общество 27.07.2025 11:52
Комментарии

0
Далее
Общество
27.07.2025 10:24
Общество 27.07.2025 10:24
Комментарии

0
Далее
Общество
27.07.2025 10:07
Общество 27.07.2025 10:07
Комментарии

0
Далее
Общество
27.07.2025 09:39
Общество 27.07.2025 09:39
Комментарии

0
Далее
Общество
27.07.2025 08:44
Общество 27.07.2025 08:44
Комментарии

0
Далее
Общество
27.07.2025 07:52
Общество 27.07.2025 07:52
Комментарии

0
Далее
Общество
27.07.2025 07:44
Общество 27.07.2025 07:44
Комментарии

0
Далее
Общество
27.07.2025 07:31
Общество 27.07.2025 07:31
Комментарии

0
Далее
Общество
27.07.2025 01:20
Общество 27.07.2025 01:20
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

18:57
Шестиметровый грифон и медведица весом полтонны: в Волгограде скульптор-самоучка скручивает шедевры из проволокиСмотреть фотографии
18:20
Задержанные из-за БПЛА поезда в Волгоградской области входят в графикСмотреть фотографии
17:55
Сестры Герасимовы из Волгограда стали лучшими судьями гандбольной СуперлигиСмотреть фотографии
17:13
Волгоградцев возмутили мусорные горы на пляже в БобрахСмотреть фотографии
16:18
В Волгоградской области прогнозируют гибель 10 тыс. га лесовСмотреть фотографии
15:58
В Волгограде у ленендарного бронекатера почтили память российских моряковСмотреть фотографии
15:44
Мошенники создали фейковый Telegram канал ПривЖД после ЧП под ВолгоградомСмотреть фотографии
15:21
На свадьбу камышан гости пришли с едой для животныхСмотреть фотографии
13:58
Под Волгоградом «десятка» с пьяной женщиной протаранила столбСмотреть фотографии
12:52
Главный тренер «Ротора» Бояринцев: в матче с «Челябинском» был атакующий футболСмотреть фотографии
12:12
Свет пропал в городе и поселке Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:52
«Их принесли в тяжелом состоянии»: на Мамаевом кургане выкармливают шестерых выпавших из гнезд бельчатСмотреть фотографии
10:33
В Камышине мужчина забыл в банке пакет с коноплейСмотреть фотографии
10:24
ПривЖД: около десятка курортных поездов задерживаются в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:07
Под Волгоградом вдове погибшего воина предложили помощь в уборке испорченной квартирыСмотреть фотографии
09:39
С чиновников Михайловки спросят за позорную и опасную детскую площадкуСмотреть фотографииCмотреть видео
08:44
Прокуратура поможет пассажирам задержанных в Волгоградской области поездовСмотреть фотографии
07:52
Ливни с градом и ветром придут в Волгоградскую область 27 июляСмотреть фотографии
07:44
Росавиация открыла аэропорт ВолгоградаСмотреть фотографии
07:31
В аэропорту Волгограда задержаны 6 авиарейсов из-за БПЛАСмотреть фотографии
07:22
ПВО отразило атаку 9 БПЛА в Волгоградской областиСмотреть фотографии
07:03
В Волгоградской области из-за падения обломков БПЛА задерживаются 2 поездаСмотреть фотографии
01:20
Росавиация закрыла аэропорт ВолгоградаСмотреть фотографии
01:09
Бочаров сообщил о ЧП на железной дороге после падения обломков БПЛАСмотреть фотографии
21:37
Врачи спасают пострадавших в лобовом ДТП на трассе под ВолгоградомСмотреть фотографии
21:23
«Бились ценой травм»: волгоградский «Ротор» в гостях проиграл «Челябинску»Смотреть фотографии
20:48
Под Волгоградом простились с погибшим на СВО Данилом КуртаевымСмотреть фотографии
20:00
Жара взяла передышку: синоптики рассказали, какой погодой Волгоград проводит июльСмотреть фотографии
18:30
«Это сложнее, чем строить с нуля»: Евгений Князев – о ситуции на АнгарскомСмотреть фотографии
18:00
Одна неосторожная операция может изменить все: что стоит за новым законом о дропперахСмотреть фотографии
 