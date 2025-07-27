Волгоградцев возмутили мусорные горы на пляже в Бобрах

Волгоградцы возмущены огромными кучами мусора на пляже в Бобрах. Как рассказали ИА «Высота 102» горожане, несмотря на то, что многие приезжают сюда купаться и отдыхать на машинах, и могут спокойно увезти мусор с собой, они предпочитают бросить его в прибрежной зоне. Вот и появляются такие грустные мусорные пейзажи в этом облюбованном горожанами месте отдыха.
Между тем, напомним, пляж на Бобрах считается диким, что, впрочем, не мешает волгоградцам купаться там и загорать. Вторая половина пляжа в Бобрах – платная. Горожанам это тоже не нравится, хотя таких гор мусора там не наблюдается.
Фото читателей V102.RU