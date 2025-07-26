Врачи спасают пострадавших в лобовом ДТП на трассе под Волгоградом





Двое взрослых и двухлетний ребенок, пострадавшие в ДТП на трассе в Октябрьском районе, госпитализированы больницу №15 и №7. Об этом сообщили в облкомздраве. Состояние двухлетнего ребенка врачами оценивается как тяжелое стабильное.

25-летняя женщина и 28-летний мужчина госпитализированы в хирургическое и травматологическое отделение. Состояние пострадавших средней степени тяжести.

Напомним, авария произошла ранним утром на 125 километра автодороги «Волгоград-Котельниково-Сальск». Водитель «Гранты» выехал на полосу встречного движения и столкнулся с иномаркой, которая двигалась в встречном направлении. В результате аварии водитель «Лады» погиб на месте аварии до приезда медиков.

Фото: Госавтоинспекция Волгоградской области