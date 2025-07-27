Общество

Росавиация закрыла аэропорт Волгограда

Общество 27.07.2025 01:20
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27.07.2025 01:20


Росавиация объявила о временных ограничениях на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Волгограда. 

Согласно официальному сообщению, воздушная гавань не принимает и не отправляет суда с 00.30 по московскому времени. 

– Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, – говорится в заявлении федерального агентства. 

Губернатор Волгоградской области сообщил о происшествии на железной дороге в одном из районов региона в результате падения обломков БПЛА. По его данным, никто из людей не пострадал. 

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