Росавиация закрыла аэропорт Волгограда

Росавиация объявила о временных ограничениях на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Волгограда.

Согласно официальному сообщению, воздушная гавань не принимает и не отправляет суда с 00.30 по московскому времени.



– Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, – говорится в заявлении федерального агентства.

Губернатор Волгоградской области сообщил о происшествии на железной дороге в одном из районов региона в результате падения обломков БПЛА. По его данным, никто из людей не пострадал.