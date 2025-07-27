Под Волгоградом вдове погибшего воина предложили помощь в уборке испорченной квартиры





Вдове погибшего на СВО бойца Ирине Вертеповой чиновники предложили помощь в проведении углубленной специализированной уборке в испорченной после смерти соседки квартиры. Как рассказал ИА «Высота 102» глава Городищенского района Сергей Будников, властям удалось договориться о проведении клининга в квартире женщины в рамках спонсорской помощи. Однако она отказалась.

- Она настаивает на капитальном ремонте жилья, в том числе со сменой дверей, окон, полов , но в рамках полномочий муниципалитета это невозможно. Мы нашли спонсора, который готов оплатить услуги клининговой компании, но пока это предложение женщину не устроило. Мы также предложили ей временное жилье в маневренном фонде, но тоже получили отказ, - пояснил глава района.



Помощь Ирине Вертеповой в устранении последствий после смерти соседки предлагал и наследник, который также заказывал клининг в свою квартиру, однако женщина отказалась и от этого. Сейчас женщина временно проживает у родственников.



Напомним, как сообщало V102.RU, жилье Ирины Вертеповой в Новом Рогачике Городищенского района пострадало после смерти соседки, живущей этажом выше. Тело пролежало несколько дней и трупная жидкость просочилась к ней в квартиру, а невыносимый запах впитался в мебель и материалы. В это время Ирины с двумя детьми не было дома – она уезжала в другой город на похороны супруга Дениса Вертепова.



Когда она с детьми вернулась домой, то была шокирована страшной вонью и опарышами, которые просочились с трупной жидкостью в квартиру.



Женщина, которая работает в военном госпитале, ранее рассказывала, что клининг в решении ее проблемы не поможет, так как перед этим нужно провести капремонт квартиры умершей соседки, вплоть до вскрытия полов. Однако пока будущий наследник провел лишь специализированную уборку.





