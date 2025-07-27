Прокуратура поможет пассажирам задержанных в Волгоградской области поездов

Южная транспортная прокуратура взяла на контроль соблюдение прав пассажиров задержанных из-за ЧП в Октябрьском районе Волгоградской области поездов. В ведомстве сообщили, что в результате атаки беспилотных летательных аппаратов на станции Жутово в Октябрьском районе нарушено электропитание в контактной сети железной дороги.
Ранее в Приволжской железной дороге заявили о задержке пассажирских поездов №509 Казань - Новороссийск (более 4 часов) и №532 Адлер - Киров (более 2 часов). Также сегодня, 27 июля, отменен пригородный поезд №6121 сообщением Котельниково – Волгоград.