В аэропорту Волгограда задержаны 6 авиарейсов из-за БПЛА

Закрытие Росавиацией воздушной гавани Волгограда вызвало задержки нескольких рейсов. В частности, почти на 8 часов перенесен вылет самолета в Анталью и два самолета в Москву. Кроме того, накануне вечером был отменен авиарейс из столицы. Сегодня, 27 июля, задерживается также прилет трех бортов из Москвы.
Напомним, Минобороны отчиталось об отражении атаки 9 БПЛА в Волгоградской области. Глава региона сообщил о ЧП на железной дороге в Октябрьском районе, вызванного падением обломков беспилотника. В Приволжской железной дороге заявили о повреждении контактной сети на станции Жутово и задержке двух пассажирских поездов, следующих через Волгоградскую область.