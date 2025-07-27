Мошенники создали фейковый Telegram канал ПривЖД после ЧП под Волгоградом





В Telegram выявлен мошеннический канал, имитирующий официальный канал Приволжской железной дороги. Как пояснили в организации, злоумышленники создали канал-двойник(https://t.me/priv_rjd_official), практически идентичный оригиналу (https://t.me/priv_rzd_official) по внешнему виду и содержанию, за исключением одной буквы в URL-адресе.

Фейковый канал функционирует всего один день, и его целью, по всей видимости, является распространение ложной информации.



В частности, в канале опубликовано сообщение о том, что в связи с задержками поездов в Волгоградской области Приволжская железная дорога якобы обещает бесплатно перевезти пассажиров, принимавших участие в СВО.

Данное сообщение является вымышленным и не соответствует действительности, заявили в ведомстве.



Напомним, сегодня из-за падения обломков БПЛА на станции Жутово Октябрьского района была повреждена контактная сеть, в связи с чем около десяти курортных поездов следуют в Волгоградской области с задержками.



Фото ПривЖД Сегодня t.me



