Общество

Мошенники создали фейковый Telegram канал ПривЖД после ЧП под Волгоградом

Общество 27.07.2025 15:44
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27.07.2025 15:44


В Telegram выявлен мошеннический канал, имитирующий официальный канал Приволжской железной дороги. Как пояснили в организации, злоумышленники создали канал-двойник(https://t.me/priv_rjd_official), практически идентичный оригиналу (https://t.me/priv_rzd_official) по внешнему виду и содержанию, за исключением одной буквы в URL-адресе.

Фейковый канал функционирует всего один день, и его целью, по всей видимости, является  распространение ложной информации.

В частности, в канале опубликовано сообщение о том, что в связи с задержками поездов в Волгоградской области  Приволжская железная дорога якобы обещает бесплатно перевезти пассажиров, принимавших участие в СВО.
Данное сообщение является вымышленным и не соответствует действительности, заявили в ведомстве.

Напомним, сегодня из-за падения обломков БПЛА на станции Жутово Октябрьского района была повреждена контактная сеть, в связи с чем около десяти курортных поездов следуют в Волгоградской области с задержками.

Фото ПривЖД Сегодня t.me

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