



Выросло количество пассажирских поездов, задержанных в Волгоградской области из-за ЧП на станции Жутово Октябрьского района. По информации Приволжской железной дороги, внесены коррективы в расписание составов №452 Адлер - Ижевск (задержка более 2 часов), № 524 Адлер-Екатеринбург (более 2 часов), №531 Киров- Адлер (более 3 часов), №358 Имеретинской Курорт-Уфа ( более 1,5 часов), №254 Новороссийск-Уфа ( более 1 часа), №252 Новороссийск-Уфа ( более 1 часа).

Пассажирские поезда №509 Казань - Новороссийск и №532 Адлер - Киров отправлены с задержкой по своим маршрутам. Также коррективы в движении могут коснуться еще трех составов.



Ранее, напомним, сообщалось о падении обломков сбитых БПЛА в Октябрьском районе. По данным Минобороны РФ, за минувшую ночь в регионе отразили атаку 9 беспилотников.





