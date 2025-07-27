На свадьбу камышан гости пришли с едой для животных





Молодожены Ангелина и Евгений из Камышина Волгоградской области с удовольствием приняли в дар от гостей корм для животных. С просьбой поздравить их таким необычным способом, отказавшись от традиционных букетов, жених с невестой обратились к друзьям и родным еще до бракосочетания.

Весь корм они собираются передать в приют для бездомных животных.



Напомним, акция «Корм вместо цветов» становится все более популярной среди волгоградских молодоженов. Например, в июне этого года ее провели на своей свадьбе Александр и Галла. Ведь цветы завянут, а добрые дела останутся, а у питомцев не будут пустыми миски.

Собранный на свадьбе волгоградцев тогда отправился в зооцентр «Дино». Молодая пара также помогла деньгами приюту.



Фото V102.RU (архив)

