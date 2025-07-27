Общество

«Их принесли в тяжелом состоянии»: на Мамаевом кургане выкармливают шестерых выпавших из гнезд бельчат

Общество 27.07.2025 11:52
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27.07.2025 11:52


На Мамаевом кургане выкармливают шестерых выпавших из гнезд бельчат. Попавшие в руки человека ослабленными и не проявлявшими никакой активности, сейчас эти малыши меняются буквально на глазах. О реабилитации животных и их ближайшем будущем – в материале ИА «Высота102».


Светлана Зимуковская, сотрудница музея-панорамы «Сталинградская битва», ведет нас к своему кабинету и с улыбкой показывает табличку на двери: «Беличьи ясли-сад».

- Коллеги придумали. Они уже давно в шутку называют меня беличьей мамой, - говорит она.

Светлана открывает клетку и по очереди достает бельчат размером с ладонь. Каждый из них с нетерпением запрыгивает к ней на руки и ждет своей утренней порции молока.

- А чего ушки так прижал? Стесняешься что ли? - женщина гладит бельчонка, еще не привыкшего к повышенному вниманию, а после обращается уже к нам. - Мама троих из этих бельчат погибла, а трое других оказались на земле по непонятным нам причинам. Может быть, на них так повлияла жара. Приносили их в достаточно тяжелом состоянии – порой мне приходилось насильно вливать им в ротик по несколько капелек молока. А сейчас смотрите, какие шустрые стали ( Улыбается).


Цепляясь лапками за инсулиновый шприц и с аппетитом выпивая молоко, один из бельчат засыпает буквально на ходу. После расслабляющего массажа животика он с благодарностью лижет пальцы Светланы и ждет возвращения в клетку.

- У них расписание, как у грудничков. Поели и уснули. Потом проснутся и начнут так резвиться и скакать по клетке, что мама не горюй. Вроде бы еще малыши, а у каждого уже проявляется свой характер. Вот шестая белка, к примеру, поначалу не давала к ней притронуться. Вероятно, у нее болел животик, поэтому она визжала даже при легких прикосновениях. Сейчас, к счастью, все наладилось.


Новые постояльцы Мамаева кургана наслаждаются самыми беззаботными деньками, но в то же время шаг за шагом готовятся к самостоятельной жизни. Отправить их в «свободное плавание» Светлана планирует к концу лета – окрепших, привыкших к твердой пище и уже не нуждающихся в помощи человека.

- Потихоньку приучаю их и к водичке, и к твердой пище. Едят пока немного, но у них ведь сохраняется двухразовое кормление молоком, - объясняет сотрудница музея. – После того, как они окончательно перейдут на «взрослый» рацион, выпустим их на территорию. Думаю, они будут жить дружно. Когда я подселяла в клетку четвертого, пятого, шестого бельчонка, «старожилы» нюхали их весьма настороженно. А сейчас у них не осталось никаких предрассудков.


Впрочем, дорогу к административному корпусу Мамаева кургана, где и работает Светлана Зимуковская, белки не забывают даже после выхода во взрослую жизнь.

- Вчера проходила по дорожке и увидела белку. Она встала посреди пути и посмотрела на меня просящим взглядом: «Угостишь орехом?». А я, как назло, вышла с пустыми карманами, - говорит волгоградка. – Так они всегда прибегают к зданию, иногда даже прыгают вокруг двери. Ждут, когда же я выйду, и узнают меня даже по голосу.


Фото Геннадия Гуляева

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