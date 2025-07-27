ПВО отразило атаку 9 БПЛА в Волгоградской области

В течение прошедшей ночи с 21.50 ч. до 05.20 ч. дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 99 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, в том числе 9 – над Волгоградской областью. Кроме того, были сбиты 36 беспилотников над территорией Брянской области, 21 – над территорией Смоленской области, 10 – уничтожены над территорией Калужской области, 9 – над территорией Ростовской области, 4 – над территорией Республики Крым, по 2 – над территориями Воронежской, Курской областей и над акваторией Черного моря, по 1 – над территориями Московского региона, Нижегородской, Орловской и Тамбовской областей.
Ранее губернатор Волгоградской области сообщил о падении обломков БПЛА и повреждении контактной сети на железной дороге в Октябрьском районе. В связи с этим задерживаются два пассажирских поезда.