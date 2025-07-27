В Волгоградской области ночью похолодает до +9





Прохладные ночи прогнозируют в Волгоградской области. 28 июля в некоторых районах температура воздуха в это время суток может опуститься до +9. На других территориях ночью также будет прохладно – от +14 до +19. Во вторник и в среду чуть потеплеет – от +15 до +20.



Такой дневной жары, которая держалась в последнее время, как и предрекали синоптики, в последние дни июля не будет. В районах области в понедельник ожидается от +29 до +31, а к 30 июля температура повысится до +34.



В Волгограде в ночь на понедельник температура опустится до +17 градусов, а днем будет около +31. К среде столбик термометра может подняться до +34.



Фото V102.RU (архив)



