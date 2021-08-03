Спорт

Волгоградка вышла в полуфинал Олимпийских игр в Токио

Спорт 03.08.2021 17:18
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03.08.2021 17:18


Победой российской сборной, в состав которой входит участница от Волгоградской области спортсменка «Спартака» Анастасия Федотова, завершилась игра в четвертьфинале Олимпийских игр по водному поло среди женщин. Национальная команда под руководством волгоградца Александа Гайдукова сражалась с соперницами из Австралии, сообщает ИА "Высота 102". 
Игра завершилась со счётом 9:8. Теперь спортсменки представят Россию в полуфинале олимпийского турнира в Токио. Девушкам предстоит встретиться с командой из США, которая ранее победила Канаду — игра состоится 5 августа.
В администрации Волгоградской области напомнили, что главный тренер отечественной сборной по водному поло — Александр Гайдуков. Воспитанник волгоградской ватерпольной школы является заслуженным тренером России и мастером спорта международного класса. В октябре 2015 года он стал главным тренером женской национальной сборной России по водному поло, в том числе готовил девушек к XXXI Олимпийским играм в 2016 году (команда завоевала бронзовую медаль), чемпионату мира по водным видам спорта 2017 года, Кубку Европы и другим крупным соревнованиям международного уровня.
В Олимпиаде участвует еще один  спортсмен из Волгоградской области – легкоатлет-многоборец, заслуженный мастер спорта Илья Шкуренев. Для него это уже вторая Олимпиада: в 2012 году он участвовал в Играх в Лондоне. Шкуренев неоднократно становился победителем и призёром международных соревнований: он чемпион Европы в 2015 году и серебряный призер чемпионата Европы в 2018 году, чемпион России в 2013, 2016, 2017 и 2021 годах. Соревнования для многоборцев на олимпийских играх  начнутся завтра. 

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