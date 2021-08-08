«Думал, это рак»: Волжская больница выплатит 1,5 миллиона рублей за смерть пациентки из-за врачебной ошибки





Волжская городская больница №1 имени Фишера выплатит полтора миллиона рублей дочери женщины, которая несколько лет назад умерла в этом медучреждении из-за врачебной ошибки. Как сообщает ИА «Высота 102», судебное решение было вынесено на днях Волжским городским судом, который вновь вернулся к трагическим событиям в жизни семьи волжан, произошедших несколько лет назад.

Согласно материалам дела, 2 октября 2017 года жительнице Волжского стало плохо прямо на рабочем месте. С острыми болями в области живота скорая помощь доставила ее в приемное отделение больницы имени Фишера. После врачебного консилиума врачей-гинекологов и на основании анализов, а также результатов УЗИ брюшной полости волжанке был поставлен предварительный диагноз «перитонит». Однако дежуривший тогда врач-хирург М.А. (доктор по-прежнему работает в больнице имени Фишера - примечание ИА "Высота 102") изменил поставленный диагноз и решил, что у женщины – злокачественное образование в брюшной полости. Несколько дней волжанка пролежала в больнице, пока ее не выписали с направлением на обследование в волгоградский областной онкологический диспансер. Однако к онкологам она так и не попала. После выписки женщине стало хуже и она скончалась у себя дома. Как впоследствии выяснилось, у волжанки разорвалась киста левого яичника и все последующие дни она медленно умирала от начавшегося воспаления и гнойного перитонита.

Вина врача М.А., который поставил неправильный диагноз, была доказана в рамках рассмотрения уголовного дела. Хирург, как говорилось в материалах суда, должен был направить пациентку на лапроскопию, а также назначить ей УЗИ малого таза. Если бы такие манипуляции были выполнены и поставлен правильный диагноз, женщину можно было спасти после проведения срочной операции. Но все закончилось трагедией.

Родные не могли смириться с потерей близкого человека. В отношении врача было возбуждено уголовное дело, однако перед судом он предстал только в 2020 году. Волжский городской суд приговорил его к двум годам принудительных работ, а также запретил ему еще два года заниматься медицинской деятельностью. Однако от наказания хирург был сразу освобожден в связи с истечением срока давности. Несмотря на это, врач обжаловал приговор и впоследствии Волгоградский областной суд его изменил. Медик считал, что перитонит развился у пациентки уже после обследования в больнице. В областном суде изменили приговор, приговорив его уже к двум годам ограничения свободы с запретом заниматься врачебной деятельностью в течение двух лет. По результатам рассмотрения жалобы в апелляционной инстанции он также был освобожден от отбывания наказания в связи с истечением срока давности.