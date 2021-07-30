Расследования

Организатора концерта «Руки вверх!» судят в Волгограде

Расследования 30.07.2021 11:12
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30.07.2021 11:12


Материалы дела в отношении организатора концерта группы «Руки вверх!» в Волгограде переданы для рассмотрения в Центральный суд. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области в ответ на редакционный запрос. Дело об административном правонарушении по ч.2. ст.6.3 Кодекса РФ было возбуждено по факту выявленных нарушений требований санитарно-эпидемиологического законодательства при проведении концерта группы «Руки вверх!», который состоялся 19 июня на «Волгоград Арене». В частности, в некоторых санузлах не было антисептиков для обработки рук, в комнате для оперштаба отсутствовал обеззараживатель воздуха. Нарушения были устранены во время мероприятия, но в отношении организаторов, тем не менее, было начато административное производство по ч.2 ст. 6.3 КоАП РФ (повторное несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований), ранее поясняли в ведомстве.
Между тем, до сих пор остается загадкой, каким образом в Волгограде удалось провести многотысячный концерт в период обострения ситуации, связанной с распространением коронавируса. В ответе на редакционный запрос в управлении Роспотребнадзора пояснили, что в мае 2021 года, почти за месяц до проведения мероприятия, в ведомство поступило письмо от организаторов концерта о согласовании его проведения. Это письмо было перенаправлено в оперштаб Волгоградской области, заявили в Роспотребнадзоре. Однако до сих пор непонятно, дал ли оперштаб разрешение на проведение концерта или нет. Но, судя по тому, как проходила подготовка к мероприятию и сколько структур в этом было задействовано, тайной предстоящий концерт ни для кого не был. Так, в Волгограде был организован дополнительный общественный транспорт для зрителей концерта и даже запущена специальная электричка. На стадионе дежурили полицейские и бригады неотложек. Однако уже после концерта вдруг выяснилось, что он не был согласован с оперштабом. К слову, многотысячная тусовка на «Волгоград Арене» стала первым и последним пунктом в турне группы, которое пришлось затем отменить из-за всплеска заболеваемости коронавирусом в России. 

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