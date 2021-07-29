Банк «Открытие» запустил онлайн-сервис заказа премиальных карт





Клиентам «Открытия» стало ещё удобнее получить статус «Премиум». На сайте банка теперь доступна услуга заказа премиальных карт с доставкой по выбранному адресу, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба банка.

Для этого достаточно заполнить онлайн-заявку на open.ru/premium, выбрав удобный офис обслуживания и адрес доставки карты. Сотрудник премиальной линии контакт-центра перезвонит по указанному в заявке номеру и расскажет обо всех привилегиях статуса «Премиум», а также назначит персонального менеджера – личного консультанта, который поможет клиенту получить премиальный статус и всегда будет с ним на связи для поддержки по любым финансовым вопросам.

Карту доставит официальный представитель банка, который поможет ее актировать и проконсультирует по условиям обслуживания.

После подключения статуса «Премиум» клиенты «Открытия» получают:

— до 5 бесплатных дебетовых или кредитных карт премиальной категории;

— повышенный кешбэк до 3% на все покупки*;

— до 12 визитов в год в бизнес-залы аэропортов по программе Lounge Key;

— до 8 AirBack в год (100% кешбэк за услуги ресторанов, аэропортов и авиакомпаний, трансферы);

— бесплатное страхование в путешествиях для всей семьи до 163 000 €;

— до +1,7% годовых премиальную надбавку по вкладам и накопительным счетам;

— профессиональное управление инвестициями экспертами банка;

— до 30% скидки на страхование, включая КАСКО;

— консьерж-сервис, бесплатные юридические консультации и ряд других преимуществ.

С полным перечнем привилегий и условиями премиального обслуживания можно ознакомиться на open.ru/premium.

*Кешбэк 3% на все покупки начисляется с 1 августа 2021 года. До 31 июля включительно кешбэк составляет 4% на все покупки, при выполнении ряда условий, ознакомится с которыми можно на сайте или в мобильном приложении банка.



