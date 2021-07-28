Происшествия

От удара током погиб 4-летний малыш в городе Волгоградской области

Происшествия 28.07.2021 22:20
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28.07.2021 22:20


По факту гибели 4-летнего ребенка после удара током в одном из частных домов в Михайловке организована доследственная проверка. Как сообщила ИА «Высота 102» и.о. старшего помощника руководителя СУ СКР по Волгоградской области Снежана Тихонова, устанавливаются все обстоятельства случившегося, после чего будет принято процессуальное решение.
По предварительным данным, малыш играл в комнате с братьями и сестрами, пока его родители были на кухне. Во время игры ребенок схватился рукой за вилку кабеля сетевого удлинителя, изоляция которого была частично повреждена. От удара током малыш погиб на месте происшествия. Семья характеризуется положительно и на учете в ПДН не состоит.
Фото: Nadezhda1906, ru.depositphotos.com.

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