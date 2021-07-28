Экономика

Объем ипотечных кредитов Сбербанка в Волгоградской области увеличился почти в 2 раза

Экономика 28.07.2021 11:50 Новости компаний
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28.07.2021 11:50 Новости компаний


По итогам первого полугодия количество ипотечных кредитов, выданных Волгоградским отделением Сбербанка, увеличилось почти в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, с января по июль 2021 года Сбербанком в Волгоградском регионе выдано порядка 6 тысяч ипотечных кредитов. Клиенты банка приобрели недвижимость на сумму более 10,7 млрд рублей. При этом почти треть из общего объема ипотечных займов приходится на льготную программу ипотечного кредитования «Господдержка-2020».
«Льготная программа ипотечного кредитования «Господдержка-2020» в Сбербанке рассчитана на приобретение жилья от застройщика в новостройках. Эта программа является одной из наиболее популярных в линейке ипотечных продуктов Сбербанка. Данный ипотечный кредит позволяет решить жилищный вопрос в экономически непростое время многим семьям. Отмечу, что только за первое полугодие этого года Волгоградским отделением Сбербанка выдано 1535 таких льготных жилищных займов на сумму более 3 млрд рублей», - отмечает Наталья Газарян, заместитель управляющего Волгоградским отделением ПАО Сбербанк
Взять ипотечный кредит в рамках программы «Господдержка-2020» в Сбербанке со 2 июля можно по ставке 6,25% - при электронной регистрации сделки, страховании жизни и здоровья. Узнать более подробную информацию и подать заявку на ипотеку со сниженной ставкой можно онлайн на DomClick.ru

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