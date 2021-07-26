Расследования 26.07.2021 18:03
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26.07.2021 18:03
Виновным в покушении на дачу взятки сотруднику полиции признан 30-летний житель города Новоаннинский в Волгоградской области. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в пресс-службе районного суда, подсудимый приговорен к трем годам лишения свободы условно.
Судом установлено, что в апреле текущего года водитель, управляя без прав и в состоянии алкогольного опьянения автомобилем марки ВАЗ, совершил ДТП. Сотрудники ГИБДД, прибывшие на место аварии, установили при помощи алкотестера состояние алкогольного опьянения водителя - 1,593 мг/л. С данными результатами проведенного освидетельствования мужчина не согласился и был доставлен на служебном автомобиле к приемному отделению ГБУЗ "Новоаннинская ЦРБ" для проведения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.
Находясь в служебном автомобиле, оборудованным цифровым видеорегистратором, подсудимый предложил инспектору ДПС взятку в размере 13 500 рублей за не составление в отношении него административного материала. Деньги он положил под переднее пассажирское сиденье автомобиля, сообщив об этом инспектору ДПС. Однако полицейский от взятки отказался и сообщил о данном факте в отдел МВД России по Новоаннинскому району.
Вину в совершении указанного преступления мужчина признал полностью, в содеянном раскаялся. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.
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