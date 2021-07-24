Волгоградский «Ротор» и "СКА-Хабаровск» сыграли по нулям





Волгоградский «Ротор» снова поделил очки с клубом из Хабаровска в сегодняшнем матче, который прошел в рамках третьего тура первенства ФНЛ на домашней арене. Никто из соперников так и не смог поразить ворота друг друга – 0:0. Несмотря на то, что игра состоялась без зрителей по решению Роспотребнадзора, небольшая группа болельщиков встретила команду перед матчем кричалками и баннерами с выражением поддержки футболистам, сообщает ИА «Высота 102». В начале первого тайма преимуществом завладели гости, создав один опасный момент у ворот соперника на 26-ой минуте. Но вратарь «Ротора» Игорь Обухов выручил команду в сложной ситуации. После этого игрового эпизода «Ротор» стал действовать энергичнее и уже через три минуты ответил своим опасным моментом – полузащитник Никита Маляров пробил головой, но мяч пролетел рядом со штангой. Такой же удар головой Маляров повторил на 34-ой минуте, но на сей раз голкипер гостей смог перевести мяч на угловой. Первый тайм закончился по нулям.

Вторую половину встречи «Ротор» начал по-хозяйски. За первые четыре минуты волгоградцы создали два опасных момента. Но, если в первом случае хабаровчан снова выручил вратарь, то во втором эпизоде мяч пролетел рядом со штангой. До конца матча «Ротор» владел инициативой, совершив несколько подходов к штрафной площади «СКА-Хабаровск». Но в этот вечер не смог реализовать свое преимущество. В результате нулевой счет сохранился.

Таким образом, уже третья по счету ничья принесла "Ротору" еще одно очко. В копилке у волгоградского клуба – три очка.