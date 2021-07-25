Общество

«Русь» запустили: парк в Жилгородке засыхает и рассыпается на глазах волгоградцев

Общество 25.07.2021 15:24
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25.07.2021 15:24




В заброшенный пустырь превращается парк «Русь» в Дзержинском районе Волгограда – единственное место, где в пешей доступности могут отдохнуть жители микрорайона Жилгородок. Реконструировать зеленую зону и навести на ней порядок городские власти обещали еще в 2019 году, однако по сей день сквер представляет собой унылое зрелище, сообщает ИА «Высота 102».
Первое, что встречает посетителей парка – изнывающие от жары деревья с пожелтевшими раньше осени листьями. От жажды поникли и дубы, высаженные в память о ветеранах Великой Отечественной войны. Поливочный водопровод здесь проложили еще в 2017 году, но спустя всего два года система перестала функционировать. Без полива под палящим солнцем земля буквально превратилась в камень.

Вдоль рассыпающихся асфальтобетонных дорожек негостеприимно расставлены деревянные скамейки с давно облупившейся краской и отвалившимися досками – местные жители говорят, что лавочкам уже больше десяти лет. Рядом с ними, если повезет, можно обнаружить мусорные баки на выбор: прогнившие, без дна, с крышкой и без нее или вовсе хенд-мейд – мусорные баки, сделанные из пластиковых бочек из-под пива.

Единственное, чем может порадовать «Русь» – новым уличным освещением, правда, руки у муниципалитета дошли не до всех участков. По некоторым дорожкам жителям Жилгородка приходится пробираться исключительно с фонариком. С горем пополам сюда этим летом добрались и муниципальные коммунальщики, начавшие покос выросшей в человеческий рост травы.
Напомним, в ноябре 2019 года МУП «ЖКХ Дзержинского района» объявило аукцион на разработку проекта по благоустройству и озеленению парка «Русь» в микрорайоне Жилгородок. В 2020 году в мэрии Волгограда сообщили, что проект уже готов, но когда он будет реализован, неизвестно.

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