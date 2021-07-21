



Хутора Яминский, Трехложинский, Ларинский, Красинский, Угольский, Реченский и Серебрянский в Алексеевском районе остались без электроснабжения из-за шторма в Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в экстренных службах, из-за порывов ветра 23-28 м/с повалены деревья, которые повредили ЛЭП.

В результате шторма с ливнем, грозой и шквалистым ветром, который накрыл Алексеевский район около 19.00, также повреждены либо частично раскрыты крыши социальных объектов, в том числе Алексеевской средней школы. В частности, ураган завернул кровлю над спортзалом образовательного учреждения.

В Алексеевском районе экстренно проведено заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. Над восстановлением электроснабжения в настоящее время работают четыре бригады районных электросетей по четыре человека. К ремонту крыш подключены две ремонтно-восстановительные бригады по пять человек, в работах на школе задействована техника МЧС.