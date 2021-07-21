Банк «Открытие» объявляет о покупке доли «Точки» у QIWI





Банк «Открытие» выкупил у QIWI 40% обыкновенных акций и 45% привилегированных акций АО «Точка» за 4,95 млрд. рублей. Окончательная цена сделки может быть скорректирована на основании аудированных результатов «Точки» за 2021 финансовый год. В результате банк «Открытие» увеличил долю в «Точке» с 50% +1 акция до 90%+1 акция. Соглашение подписано 21 июля 2021 года. Расчет цены сделки произведен на базе оценки независимой аудиторской компании из «большой четверки». Основные условия сделки одобрены советами директоров компаний. Об этом ИА «Высота 102» сообщила пресс-служба банка.

Банк «Открытие», QIWI и «Точка» продолжат взаимовыгодное сотрудничество, развивая совместные проекты B2B2C, предоставляя комплекс услуг таксопаркам, компаниям, оказывающим услуги доставки и логистическим фирмам, самозанятым и многим другим. Клиенты продолжат получать услуги от каждой стороны независимо от изменений в структуре собственности «Точки».

Михаил Задорнов, Президент-Председатель Правления банка «Открытие»: «Мы признательны командам «Точки», QIWI и «Открытия» за результаты, которые компания продемонстрировала рынку. Банк «Открытие», как стратегический акционер, инвестировал и продолжит инвестировать в развитие «Точки».

Увеличение доли банка «Открытие» в «Точке» - часть нашей стратегии развития цифровой платформы для малого бизнеса. Это позволит столь же оперативно тестировать и выводить на рынок новые финтехсервисы, технологические разработки и комплексные предложения для малого бизнеса. «Точка» имеет ценный опыт и эффективную бизнес-модель, лояльных клиентов и уникальную корпоративную культуру, которые важно развивать и масштабировать для удобства малых предприятий и предпринимателей».

Андрей Протопопов, СЕО Группы QIWI: «Мы гордимся результатами, достигнутыми «Точкой». Благодаря совместным усилиям управленческих команд группы QIWI, банка «Открытие» и АО «Точка», всего за три года проект стал уникальным масштабируемым бизнесом, предоставляющим широкий спектр услуг для МСБ. Изначально КИВИ Банк и банк «Открытие» развивали проект в форме мультибанковской модели, однако со временем стало ясно, что проект превратился для QIWI в успешную финансовую инвестицию, а не в стратегическое направление для дальнейшего развития.

Когда мажоритарный акционер «Точки» — банк «Открытие» предложил приобрести нашу долю по привлекательной цене с условием продолжения взаимовыгодного сотрудничества, мы оценили это как своевременную и благоприятную возможность выхода из проекта. В результате мы довольны стоимостью продажи и считаем, что сделка запланирована на благоприятное для нашей компании время.

Мы можем с уверенностью сказать, что финансовые вложения в проект «Точка» оказались успешными. В рамках группы QIWI мы по-прежнему сосредоточены на обеспечении стабильного роста бизнеса на базе стратегических ниш в сегментах цифровых развлечений, самозанятых, электронной коммерции, денежных переводов и торгового финансирования для МСБ.

В соответствии с нашими планами по развитию основных ниш, мы будем и дальше реализовывать проекты в сегментах B2B и B2B2C. Поскольку этот рынок предоставляет неограниченные возможности в недообслуженных сегментах, он остается одной из наших ключевых областей для будущего роста. Портфель наших продуктов, качество обслуживания, гибкость и опыт позволяют нам и дальше предоставлять лучшие в своем роде цифровые решения для наших клиентов».

Борис Дьяконов – сооснователь банка «Точка»: «В партнерстве с «Открытием» и QIWI «Точка» выросла в мирового лидера диджитал обслуживания бизнеса и предпринимателей. Наше акционерное сотрудничество с QIWI завершается, а технологическое продолжается. Для клиентов ничего не изменится, мы продолжим наше тесное и продуктивное сотрудничество с «Открытием», команда «Точки» будет также создавать крутые сервисы для предпринимателей, упрощая и переизобретая и банкинг, и другие стороны жизни бизнеса. Как команда, мы очень рады, что вера QIWI в нас как в людей и бизнес полностью оправдалась, и их инвестиции в нас многократно окупились».