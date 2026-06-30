В Волгоградской области назвали главные направления инвестполитики

Реализация инвестпроектов, совершенствование бизнес-климата, инструменты поддержки — эти и другие вопросы обсуждались на заседании регионального инвестиционного комитета под председательством первого заместителя губернатора, председателя комитета финансов Волгоградской области Александра Дорждеева.

Как пояснили в комитете экономической политики и развития, на заседании определены перспективные направления для привлечения инвестиций в регион: совершенствование системы мер финансовой поддержки, развитие экспортной деятельности, расширение инфраструктуры для бизнеса, оптимизация контрольно-надзорных процедур.

Обсуждение проходило в рамках задач, поставленных по итогам 29-го Петербургского международного экономического форума, в котором принимала участие волгоградская делегация.

На заседании были также выработаны дополнительные решения для достижения целевых показателей и создания благоприятных условий ведения бизнеса.