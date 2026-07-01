



Каждый четвёртый россиянин сегодня воспринимает брокерский счёт как неотъемлемую часть нормальной финансовой жизни – наравне с банковскими картами, вкладами и программами лояльности. Как сообщает ИА «Высота 102», об этом свидетельствуют результаты опроса*, проведённого ВТБ Мои Инвестиции в преддверии Финансового конгресса Банка России.

За последние 3-5 лет доля тех, кто не просто интересуется биржей, а рассматривает её как элемент современной финансовой культуры, заметно выросла: 26% респондентов, ранее не задумывавшихся об инвестициях, сегодня активно проявляют интерес к этой теме.

Финансовые привычки россиян также подтверждают этот тренд: 25% опрошенных уже пользуются инвестиционными инструментами, а 32% регулярно читают о финансах и инвестициях. Брокерский счёт сегодня есть у 21% граждан, инвестиционными продуктами – облигациями, акциями и фондами – владеют 29%. Почти каждый пятый (18%) видит в фондовом рынке способ заработать на колебаниях – этот мотив особенно выражен на Северном Кавказе (22%) и Юге (22%).

При этом рынок остаётся на стадии формирования восприятия. Около трети россиян (34%) по-прежнему считают брокерский счёт инструментом для опытных пользователей – эта доля особенно высока на Северо-Западе (47%).

Тема инвестиций постепенно проникает в повседневное общение. 27% россиян время от времени обсуждают биржевые события с друзьями, коллегами и родственниками, 9% делают это регулярно. Чаще всего такие разговоры ведут жители Северного Кавказа.

Россияне всё чаще воспринимают инвестиции как инструмент для приумножения сбережений. 29% готовы открыть брокерский счёт, если доходность по нему превысит ставки по депозитам, 19% – чтобы сберечь деньги в долгосрочной перспективе, 17% – чтобы накопить на крупную цель: жильё или образование.

Прагматичный подход подтверждают и представления о разумном старте: 28% считают комфортной для первых шагов сумму до 5 тыс. рублей, 34% – от 5 до 30 тыс. рублей, 17% – от 30 до 100 тыс. рублей. 5% готовы начать со суммы свыше 100 тыс. рублей.

Если близкий человек обратится за советом, открывать ли брокерский счёт, около половины россиян поддержат эту идею, а чуть более трети посоветуют сначала разобраться в деталях.

Заметен и культурный сдвиг в отношении к инвестициям для детей: 45% респондентов положительно относятся к идее открыть брокерский счёт ребёнку для накопления на образование или старта во взрослой жизни – 15% считают это полезным навыком на будущее, 30% поддерживают эту инициативу под контролем взрослых. Особенно активно эту практику поддерживают на Северном Кавказе, где ценность накоплений и передачи капитала традиционно высока. Даже в качестве подарка на день рождения акции или паи биржевого фонда готовы принять 64% россиян – 35% заинтересовались бы таким подарком, 29% отнеслись бы положительно, но не знали бы, что с ним делать.

– Брокерский счёт перестает быть отдельным финансовым инструментом и встраивается в повседневную систему управления личными финансами — наряду с банковской картой и вкладом. Показательно, что почти половина россиян спокойно относится к идее открыть брокерский счёт ребёнку, а более 60% готовы принять акции или паи фонда в подарок. За этими цифрами видно, как меняется семейный подход к сбережениям – капитал начинает восприниматься как долгосрочный актив, передаваемый следующему поколению. Для нас как для брокера это сигнал: фондовый рынок становится естественным следующим шагом после привычных банковских продуктов. Для рынка в целом это означает формирование устойчивого спроса, менее подверженного краткосрочным колебаниям. По мере снижения ключевой ставки эта тенденция будет только усиливаться, превращая инвестиции в логичное продолжение сберегательной стратегии граждан, – отметил руководитель департамента брокерского обслуживания ВТБ Андрей Яцков.