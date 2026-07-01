Главное

ВТЗ познакомил студентов МГУ с работой промышленных экологов В Волгограде включили сигнал воздушной угрозы. Что делать? (инструкция ИА «Высота 102») До миллиона пообещали выплатить волгоградцам за ущерб от ракет ВСУ 6 причин прокатиться на скоростном трамвае Волгограда туристу Коллектив ТМК награжден орденом «За доблестный труд»

Актуально

Ловили осетров, белуг, белорыбицу и стерлядь: волгоградский музей хранит редкую книгу о рыболовстве 1902 года

Гендиректор «Ротора» Кривов перед стартом сезона ответил на самые популярные и важные вопросы: подробности

«Никогда не говорили о своей боли»: как простые воспитатели из Сталинграда отстраивали город после войны

Федеральные новости

Федеральные новости
 Кровавая разборка на трассе: участника СВО и еще двоих расстреляли под Саратовом
Сегодня, 1 июля, СМИ сообщили обстоятельства перестрелки, прогремевшей в ночь на 29 июня у города Калининска Саратовской области. По информации, полученной ИА «СарИнформ» от информированных источников, драматические события...
Федеральные новости
 Жители ЛДНР улучшили показатели демографии Ростовской области
Ростовская область компенсирует демографические потери за счет притока переселенцев из Донецкой и Луганской народных республик. Как передает Привет-Ростов, среднестатистически в год регион теряет от 0,1 до 1 процента ежегодно. ...
Экономика

Опрос: каждый пятый житель ЮФО планирует заработать на фондовом рынке на колебаниях

Экономика 01.07.2026 16:04
0
01.07.2026 16:04


Каждый четвёртый россиянин сегодня воспринимает брокерский счёт как неотъемлемую часть нормальной финансовой жизни – наравне с банковскими картами, вкладами и программами лояльности. Как сообщает ИА «Высота 102», об этом свидетельствуют результаты опроса*, проведённого ВТБ Мои Инвестиции в преддверии Финансового конгресса Банка России.

За последние 3-5 лет доля тех, кто не просто интересуется биржей, а рассматривает её как элемент современной финансовой культуры, заметно выросла: 26% респондентов, ранее не задумывавшихся об инвестициях, сегодня активно проявляют интерес к этой теме.

Финансовые привычки россиян также подтверждают этот тренд: 25% опрошенных уже пользуются инвестиционными инструментами, а 32% регулярно читают о финансах и инвестициях. Брокерский счёт сегодня есть у 21% граждан, инвестиционными продуктами – облигациями, акциями и фондами – владеют 29%. Почти каждый пятый (18%) видит в фондовом рынке способ заработать на колебаниях – этот мотив особенно выражен на Северном Кавказе (22%) и Юге (22%).

При этом рынок остаётся на стадии формирования восприятия. Около трети россиян (34%) по-прежнему считают брокерский счёт инструментом для опытных пользователей – эта доля особенно высока на Северо-Западе (47%).

Тема инвестиций постепенно проникает в повседневное общение. 27% россиян время от времени обсуждают биржевые события с друзьями, коллегами и родственниками, 9% делают это регулярно. Чаще всего такие разговоры ведут жители Северного Кавказа.

Россияне всё чаще воспринимают инвестиции как инструмент для приумножения сбережений. 29% готовы открыть брокерский счёт, если доходность по нему превысит ставки по депозитам, 19% – чтобы сберечь деньги в долгосрочной перспективе, 17% – чтобы накопить на крупную цель: жильё или образование.

Прагматичный подход подтверждают и представления о разумном старте: 28% считают комфортной для первых шагов сумму до 5 тыс. рублей, 34% – от 5 до 30 тыс. рублей, 17% – от 30 до 100 тыс. рублей. 5% готовы начать со суммы свыше 100 тыс. рублей.

Если близкий человек обратится за советом, открывать ли брокерский счёт, около половины россиян поддержат эту идею, а чуть более трети посоветуют сначала разобраться в деталях.

Заметен и культурный сдвиг в отношении к инвестициям для детей: 45% респондентов положительно относятся к идее открыть брокерский счёт ребёнку для накопления на образование или старта во взрослой жизни – 15% считают это полезным навыком на будущее, 30% поддерживают эту инициативу под контролем взрослых. Особенно активно эту практику поддерживают на Северном Кавказе, где ценность накоплений и передачи капитала традиционно высока. Даже в качестве подарка на день рождения акции или паи биржевого фонда готовы принять 64% россиян – 35% заинтересовались бы таким подарком, 29% отнеслись бы положительно, но не знали бы, что с ним делать.

Брокерский счёт перестает быть отдельным финансовым инструментом и встраивается в повседневную систему управления личными финансами — наряду с банковской картой и вкладом. Показательно, что почти половина россиян спокойно относится к идее открыть брокерский счёт ребёнку, а более 60% готовы принять акции или паи фонда в подарок. За этими цифрами видно, как меняется семейный подход к сбережениям – капитал начинает восприниматься как долгосрочный актив, передаваемый следующему поколению. Для нас как для брокера это сигнал: фондовый рынок становится естественным следующим шагом после привычных банковских продуктов. Для рынка в целом это означает формирование устойчивого спроса, менее подверженного краткосрочным колебаниям. По мере снижения ключевой ставки эта тенденция будет только усиливаться, превращая инвестиции в логичное продолжение сберегательной стратегии граждан, – отметил руководитель департамента брокерского обслуживания ВТБ Андрей Яцков.

*Опрос проведён ВТБ Мои Инвестиции среди 1500 респондентов по репрезентативной всероссийской выборке.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Экономика
01.07.2026 16:04
Экономика 01.07.2026 16:04
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
01.07.2026 12:48 Реклама
Экономика 01.07.2026 12:48 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
01.07.2026 08:45
Экономика 01.07.2026 08:45
Комментарии

0
Далее
Экономика
30.06.2026 09:04
Экономика 30.06.2026 09:04
Комментарии

0
Далее
Экономика
30.06.2026 08:28
Экономика 30.06.2026 08:28
Комментарии

0
Далее
Экономика
30.06.2026 08:04
Экономика 30.06.2026 08:04
Комментарии

0
Далее
Экономика
29.06.2026 11:57
Экономика 29.06.2026 11:57
Комментарии

0
Далее
Экономика
29.06.2026 07:28
Экономика 29.06.2026 07:28
Комментарии

0
Далее
Экономика
26.06.2026 13:20 Реклама
Экономика 26.06.2026 13:20 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
26.06.2026 11:42 Реклама
Экономика 26.06.2026 11:42 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
26.06.2026 09:23
Экономика 26.06.2026 09:23
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
25.06.2026 19:49
Экономика 25.06.2026 19:49
Комментарии

0
Далее
Экономика
25.06.2026 15:41 Реклама
Экономика 25.06.2026 15:41 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
25.06.2026 11:36
Экономика 25.06.2026 11:36
Комментарии

0
Далее
Экономика
24.06.2026 21:48
Экономика 24.06.2026 21:48
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

17:53
В бунтовавшей колонии ИК-19 под Волгоградом прокуратура вновь нашла нарушенияСмотреть фотографии
17:45
ВТЗ познакомил студентов МГУ с работой промышленных экологовСмотреть фотографии
17:25
Кровавая разборка на трассе: участника СВО и еще двоих расстреляли под СаратовомСмотреть фотографии
17:14
Авиалесоохрана внесла Волгоградскую область на карту «тревожных» регионовСмотреть фотографии
16:56
К жаре успели: два пляжа открываются в Волгограде с 4 июляСмотреть фотографииCмотреть видео
16:12
«Здесь либо я, либо меня»: волгоградка рассказала подробности аварии на ГЭС, не попавшие в сводку полицииСмотреть фотографии
15:51
В Новоаннинском второй раз за год подняли стоимость проезда в маршруткахСмотреть фотографии
15:37
«УК не слышит ни нас, ни регоператора»: на севере Волгограда двор МКД превращается в свалку стройотходовСмотреть фотографии
14:31
Сотрудники УФНС отмечают профессиональный праздник в ВолгоградеСмотреть фотографии
14:21
Изнуряющая жара возьмет в оборот Волгоградскую областьСмотреть фотографии
13:09
Использовал «втёмную»? Владельца кафе «ЕвроАзия» уличили в нарушении учёта продукцииСмотреть фотографии
12:47
На плотине Волжской ГЭС водитель пострадал после второго ДТПСмотреть фотографии
12:38
Четыре московских рейса задерживаются в аэропорту ВолгоградаСмотреть фотографии
12:19
Облстрой: реконструкция ЦУМа продолжается, но может смениться подрядчикСмотреть фотографии
11:57
Андрей Бочаров: до конца года «Юный ястреб» прирастёт пятью новыми объектамиСмотреть фотографии
11:18
В Волгоградской области 58 тыс. ветеранов воспользовались поддержкой СФРСмотреть фотографии
10:57
Ростовские спекулянты продают бензин по 140 рублей за литрСмотреть фотографии
10:50
Не только для учёбы: Бочаров сообщил о строительстве аэродрома двойного назначения под ВолгоградомСмотреть фотографии
10:26
В Волгограде идет под суд мигрант-насильник, напавший на 14-летнего школьникаСмотреть фотографии
10:14
Загадываем желания: фееричный звездопад увидят волгоградцы в июлеСмотреть фотографии
10:05
В Волгограде поймали курьера, обокравшего несколько десятков пенсионеров в РоссииСмотреть фотографииCмотреть видео
09:58
Волгоградцев предупредили о фейковом приложении для проверки наличия бензина на АЗССмотреть фотографии
09:16
В Волгоградской области 1 июля сбили украинские дроныСмотреть фотографии
08:59
Волгоградские врачи собрали из костных отломков ногу мотоциклистаСмотреть фотографии
08:28
Сбил, отвез в больницу и исчез: в Камышине ищут виновника ДТП с пенсионеркойСмотреть фотографии
08:15
Угрозу второй атаки БПЛА сняли в Волгоградской областиСмотреть фотографии
07:57
Председатель Волгоградского облсуда Алексей Глухов отмечает день рожденияСмотреть фотографии
07:42
Волгоградская область оказалась под угрозой новых атак БПЛАСмотреть фотографии
07:20
7-часовую угрозу налета БПЛА отменили в Волгоградской областиСмотреть фотографии
06:37
В ВОКБ № 1 открыли мемориальную доску профессору КарпенкоСмотреть фотографии
 