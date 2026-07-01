Волгоградские компании оценили ситуацию в строительстве

Волгоградстат опубликовал данные опроса руководителей строительных организаций региона. По информации ведомства, 78% участников исследования оценили экономическую ситуацию в строительстве во 2 квартале 2026 года как «удовлетворительную».
Руководители 84% организаций, принявших участие в опросе, отметили наличие достаточного количества оборудования нужного качества. Средняя обеспеченность заказами составила 6 месяцев, а средняя обеспеченность финансированием – 5 месяцев.
Справка. Почти половина из опрошенных компаний занимается строительством жилых и нежилых зданий.