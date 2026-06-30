Затраты на научные исследования и разработки в январе-марте 2026 года в Волгоградской области составили 1264,7 млн рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года расходы снизились на 0,8%. По данным Волгоградстата, 94,8% потраченных средств приходится на внутренние текущие затраты, 4,2% – на капитальные и 1% –на внешние затраты. Доля средств федерального бюджета в общих расходах на развитие науки составила 37,9%.