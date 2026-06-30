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Экономика

Более 1,2 млрд рублей потратили на науку в Волгоградской области в 2026 году

Экономика 30.06.2026 09:04
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30.06.2026 09:04


Затраты на научные исследования и разработки в январе-марте 2026 года в Волгоградской области составили 1264,7 млн рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года расходы снизились на 0,8%. По данным Волгоградстата,  94,8%  потраченных средств приходится на внутренние текущие затраты, 4,2% – на капитальные и 1% –на внешние затраты. Доля средств федерального бюджета в общих расходах на развитие науки составила 37,9%.

Справка. В Волгоградской области в январе-марте 2026 года научными исследованиями и разработками занимались 45 организаций, из которых 44,4% относились к сфере высшего образования. Среднесписочная численность работников организаций, выполнявших научные исследования и разработки, составила 3,1 тыс. человек.

Фото сгенерировано ИИ

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