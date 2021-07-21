В рамках рабочего визита руководство компании «ЕвроХим» обсудило заключительные этапы строительства Гремячинского горно-обогатительного комбината
Экономика 21.07.2021 12:31 Новости компаний
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21.07.2021 12:31 Новости компаний
Площадку строительства Гремячинского горно-обогатительного комбината в Котельниковском районе Волгоградской области с рабочим визитом посетили глава Дивизиона Горнорудный Лоуренс Бертеле, заместитель главы Дивизиона Горнорудный Роман Филиппов, глава Дивизиона управления крупными проектами Федели Паоло, руководитель по безопасности Дивизиона управления крупными проектами Группы «ЕвроХим» Георгий Пущенский.
Как сообщает ИА "Высота 102", за время двухдневного мероприятия делегация ознакомилась с процессом завершающего этапа возведения комбината, который строит «ЕвроХим-ВолгаКалий» дочернее предприятие российского предпринимателя Андрея Мельниченко. После выхода на полную мощность Гремячинский горно-обогатительный комбинат внесет значительный вклад в развитие агрохимической отрасли России, значительно увеличит российский экспорт высококачественных калийных удобрений, придаст мощный импульс развитию Волгоградской области.
Деловая программа началась с посещения площадки строительства, где гости познакомились с основными объектами будущего комплекса ствола № 3 Гремячинского ГОКа по выдаче руды из подземного рудника. В сопровождении менеджера проекта Максима Булгакова члены делегации выполнили спуск в проходческой бадье до глубины 1147 м, осмотрели тюбинговую крепь ствола и оборудование, предназначенное для её гидроизоляции.
После выхода на поверхность начальник сильвинитовой обогатительной фабрики Иван Косенко провел обзорный экскурс по объектам фабрики, находящихся на завершающем этапе строительства, таких как: склад готового продукта, объект отгрузки готового продукта авто- и железнодорожным транспортом. Особое внимание было уделено отделению грануляции. Фокус был сделан на проведение строительно-монтажных работ непосредственно в самом отделении с детализацией хода монтажа технологического оборудования.
Успехи компании в реализации социального аспекта инвестиционного проекта гости увидели во время поездки в жилые районы «Восточный» и «Дубовая роща». Они также осмотрели современный детский сад, недавно открытый в новом жилом районе, и земельный участок, отведенный для строительства школы
Еще на начальной стадии строительства был определен вектор развития предприятия: производственная безопасность, охрана труда и экология. Поэтому ключевым моментом визита стало обсуждение этих важнейших вопросов.
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