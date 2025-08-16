Поезд Красноярск – Адлер встретят в Волгограде с задержкой более 4 часов

16 августа в РЖД сообщили о задержке движения пассажирского поезда №128 сообщением Красноярск – Адлер, передает V102.RU со ссылкой на Приволжское отделение желдороги.
- Сегодня, в 04:10 (мск) на перегоне Россоша – Овражная ПривЖД по техническим причинам произошла остановка пассажирского поезда №128 сообщением Красноярск – Адлер, - пояснили в компании.
В настоящее время поезд следует по маршруту с задержкой более 4 часов. Пассажиров обещают обеспечить питанием на станции Волгоград-1.
Фото из архива V102.RU