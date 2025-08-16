



Еще студенткой волгоградка Анастасия Гущина впервые приехала на археологические раскопки. Практически полное отсутствие цивилизации и сотовой связи, палаточный лагерь, необыкновенная природа и оживающая в руках история произвели на девушку сильное впечатление. Производят и до сих пор. Сейчас археолог называет экспедиции уже привычной работой, но все же признает – своей романтики и адреналина они не теряют ни через пять, ни даже через десять лет. Подробнее – в материале ИА «Высота 102».





Каждый студент, хотя бы раз побывавший на полевой практике ВГСПУ, твердил первокурсникам проверенную на деле истину: «Езжайте! Вы не пожалеете». Будущие историки знали – если в поездке будет легенда волгоградской археологии Владислав Мамонтов, то впечатлений от работы им хватит на несколько лет вперед.

- Конечно, сначала мы, как и все, думали о каких-то бытовых мелочах – а как спать? А как купаться? Но еще до начала раскопок мы были настроены на то, что нас ждем мегакрутое приключение. По счастливой случайности в 2015 году я, тогда еще первокурсница, попала в экспедицию к Владиславу Ивановичу. Этот человек влюбил меня в археологию так же, как влюблял в нее тысячу других школьников и студентов. Он обладал такой харизмой и такой неизмеримой любовью к своему делу, что рядом с ним было невозможно оставаться безучастным, - вспоминает Анастасия Гущина. – Причем, если большинство людей он заражал этим делом, как внеучебной деятельностью, то нас еще и как наукой.





Уединенную и в то же время заряжающую энергией атмосферу, царящую на местах археологических раскопок, отчаянно ищут многие жители шумных мегаполисов. Однако за внешней романтикой здесь скрывается и серьезный физический труд, и немало бытовых трудностей.

- Романтику можно найти везде, абсолютно в любой сфере, - убеждена участник молодежного археологического клуба «Легенда». – Безусловно, она есть и у нас. Сейчас мы воспринимаем археологию, как свою работу, но все же новые выезды становятся для нас событием. Плохая связь, отсутствие ближайших населенных пунктов в зоне видимости и команда единомышленников - все это с самого начала настраивает на определённую волну. Не скрою, каждый участник экспедиции думает о находках – так уж мы, люди, устроены. Любой найденный в земле предмет, даже самую типичную и не раз встречавшуюся нам керамику, мы рассматриваем с трепетом. Хотя, конечно, с годами эмоции слегка притупляются. А вот у студентов, которые едут с нами во второй или в третий раз, такие находки вызывают невероятный шквал эмоций. Тем не менее, я часто говорю студентам, что отсутствие какого-то физического результата тоже есть результат.





«Наша история не ограничивается только Сталинградской битвой»

Всю многовековую историю Волгоградской области многие неофиты сводят только лишь к истории Сталинградской битвы. Однако, по словам археологов, местная земля все еще помнит о событиях, происходивших здесь несколько веков назад.

- В Волгоградской, Саратовской и Ростовской областях, а также в республике Калмыкия скрыто много археологических памятников – как известных, так и до сих пор не известных науке, - говорит старший лаборант научно-исследовательской археологической лаборатории имени В.И. Мамонтова ВГСПУ. – Их нам только предстоит найти. Кому-то кажется, что история Волгоградской области начинается едва ли не в прошлом веке. На самом же деле она намного шире. И именно здесь, на земле, студенты прикасаются к вещам, которые бытовали за тысячи лет до их рождения. В этот момент они отчетливее понимают, что это все не эфемерно, а вполне реально. И вот она эта история – ты достал ее из погребения, потрогал, а после обработки всей информации передал в музей, чтобы ее увидели сотни других людей.





Даже после сотен экспедиций по всем уголкам Волгоградской области волгоградским учёным удается обнаружить по-настоящему впечатляющие находки, которые в прямом смысле слова не имеют цены.

- В 2017 году в Калачевском районе мы вместе с Владиславом Ивановичем Мамонтовым нашли ограбленное погребение, в котором сохранился череп женщины из раннежелезного века. Самое удивительное, что на нем мы заметили следы трепанации! Лично для меня эта находка стала одной из самых уникальных, - увлеченно рассказывает Анастасия Гущина. – Сначала мы думали, что грабители вынесли в этом месте все под ноль, но оказалось, что ни череп, ни хранившиеся рядом украшения им оказались не нужны. С тех пор прошло уже восемь лет, а я до сих пор удивляюсь нашей удаче! Иногда нас спрашивают: «А зачем вообще это искать? Зачем сохранять?». Мы объясняем, что каждая из этих вещей – история нашего края и нашей страны. И не важно, что она такая древняя.

«Черные копатели - наша личная боль»

Своей главной болью археологи всей страны, в том числе Волгоградской области, называют «черных» копателей.

- До сих пор во всем мире существует огромное количество черных копателей. В нашем регионе их тоже немало. У каждого из них есть своя специализация. Кто-то работает с темой Великой Отечественной войны, а кто-то занимается чисто археологическими вещами, - отмечает специалист. – Увы, но сайты, на которых продают оригинальные вещи, в открытом доступе существуют до сих пор. Проблема заключается еще и в том, что, вырывая отдельные детали, эти люди разрушают археологический контекст и рушат всю систему. Ведь на самом деле один и тот же предмет, помещенный в разные слои земли, может сказать совершенно о разном.





Острой для всех ученых мозолью становится и расширение туристических горизонтов. Не противясь открытию новых направлений, специалисты все же опасаются за сохранность исторического наследия.

- Неконтролируемые группы туристов действительно могут нанести вред историческим объектам, а в нашем случае еще и активизировать работу тех самых черных копателей. Но все же ставить вокруг таблички «Ходить запрещено», на мой взгляд, тоже не выход, - рассуждает археолог. – Самое главное в этом деле – контроль и регуляция всего процесса. Скажем, на местах археологических раскопок может работать и команда специалистов, и представители органа государственной охраны памятников. Конечно, такая работа требует и времени, и немалых финансов, поэтому совершенно непонятно, когда мы придем к золотой середине, при которой ученые продолжат свою работу, а туристы узнают о нашем крае как можно больше нового.

Фото молодежного археологического клуба «Легенда»/Vk.com