Массовый заплыв через Волгу без разрешения пресекли в Волгограде

Несанкционированный массовый заплыв из 118 человек пресекли 16 августа в акватории Волги в Волгограде сотрудники ГКУ «Служба спасения» и линейного управления МВД России на транспорте. Об этом, как передает V102.RU, сообщили в ГКУ «Служба спасения».

Совместный рейд спасателей и полиции начался в 6 утра.

- По данным из открытых источников, группа граждан намеревалась осуществить заплыв через акваторию реки Волга без соответствующих разрешений и обеспечения необходимых мер безопасности, что создавало реальную угрозу их здоровью и жизни, а также нарушало требования действующего законодательства, - пояснили цель мероприятия в ГКУ «Служба спасения».

Отмечается, что благодаря оперативной реакции ответственных служб опасный заплыв был предотвращен, что позволило избежать возможных трагических последствий.

В рейде были задействованы силы и средства Краснослободского, Советского и Центрального поисково-спасательных подразделений.

Фото: ГКУ «Служба спасения»