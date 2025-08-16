Мощные машины и умелые мужчины: в Волгограде выбирают лучшего в России водителя грузовика

В полдень 16 августа на парковке у стадиона «Волгоград Арена» стартовали всероссийские соревнования, по итогам которых выберут лучшего в России водителя грузовика, передает V102.RU.





Многотонные грузовики выстроились в ряд на фоне монумента «Родина – мать зовет!». На торжественной части открытия конкурса перед участниками и гостями мероприятия выступили творческие коллективы.









Заряженные позитивным настроением водители приступили к соревнованиям.





В состязаниях, напомним, принимают участие 17 конкурсантов из разных регионов России. А зрителями соревнований могут стать все жалеющие – вход бесплатный. Конкурс продлится до 19:00, поэтому еще можно успеть насладиться заездами.





С программой конкурса можно ознакомиться здесь.

Отметим, что здесь каждый сможет окунуться в виртуальную реальность и ощутить себя водителем большегруза.





Фото Геннадия Гуляева