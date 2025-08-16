Общество

Ушла эпоха: с фасада волгоградского ЦУМа демонтировали вывеску

Общество 16.08.2025 09:11
В Волгограде демонтировали вывеску «Универмаг» с фасада здания, ранее известного как ЦУМ, сообщает V102.RU. Исторический объект, в подвалах которого был пленен фельдмаршал Паулюс, в ходе реконструкции трансформируется из универмага в современный центр культуры и искусств.


Напомним, что в конце июля фасад бывшего ЦУМа спрятали за строительными лесами, но узнаваемую вывеску «Универмаг» за фасадной сеткой все равно можно было увидеть. Судя по всему, огромную надпись демонтировали совсем недавно. 

В этом здании, где идет масштабная реконструкция, 12 августа побывал губернатор Андрей Бочаров. Он поставил перед строителями задачу – завершить работы и сдать объект в 2027 году. 


Ранее сообщалось, что здание было частично аварийным. Здесь проводится большой комплекс работ, в том числе по усилению конструкций 1-4 этажей. Параллельно восстанавливается шахта грузового лифта, ведётся демонтаж лестничных маршей и парапета.

В современный центр культуры и искусства, которым станет уже бывший ЦУМ, должен переехать музей им. Машкова. Значительная часть площадей будет отдана под выставочные экспозиции, а также будут созданы пространства для проведения мастер-классов. Здесь же разместится центр Александры Пахмутовой. 


Реконструкция исторического здания началась весной 2024 года. Изначально на эти работы из бюджета было выделено 2,5 млрд рублей.

Справка

В период Сталинградской битвы в этом здании произошло важное историческое событие: в его подвалах 31 января 1943 года был пленен командующий 6-й немецкой армией генерал-фельдмаршал Паулюс и офицеры его штаба. 

На сайте Царицын.рф указано, что здание Центрального универмага было построено в Сталинграде в 1938 году по проекту местного архитектора Марии Цубиковой. На тот момент сталинградский универмаг считался одним из лучших магазинов подобного типа в стране. Во время Сталинградской битвы здание пострадало, но не настолько сильно, поэтому его не снесли. ЦУМ восстановили и, как отмечается, послевоенный фасад оказался практически неотличимым от довоенного.

В процессе перестройки 60-х гг. здание утратило множество своих оригинальных деталей. Реконструкция предполагает не просто восстановление, но возвращение ЦУМу всех элементов, утраченных вследствие этой перестройки: должны вернуться башенки, колоннада и т.д.

После того, как в 2010 году здание универмага было истребовано из частной собственности и возвращено в государственную, из ЦУМа вынуждены были уйти десятки предпринимателей, державших здесь торговые точки. Идея одного из бывших руководителей региона о создании на базе универмага так называемого национального центра «Победа» так и не приобрела реальные очертания. Опустевшее здание ЦУМа, которое было отключено от теплоснабжения, быстро приходило в негодность и стало разрушаться. Андрей Бочаров в 2014 году, как только стал новым руководителем региона, заявил о необходимости сохранить объект культурного и исторического наследия, которым является ЦУМ. Первым делом заброшенное здание универмага, которое находилось в госсобственности, передали в собственность Волгоградской области.   

