



Опубликована запись с видеорегистратора одной из машин, водитель которой стал очевидцем последствий смертельного ДТП на трассе Волгоград-Москва в Новоаннинском районе в первые минуты после столкновения, передает V102.RU.

На кадрах видно, как от удара полыхает автомобиль «Газель» на обочине. Вся проезжая часть устлана осколками, фрагментами от машин и продукцией, которую перевозил грузовик.

Напомним, что в 04-15 час. на 728 км федеральной автодороги Р-22 «Каспий» произошло столкновение автомобилей Geely и «ГАЗель». Водитель иномарки, который двигался из Москвы в Волгоград, выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком, перевозившим овощную продукцию.

От удара «ГАЗель» загорелась. Водители обоих машин погибли на месте происшествия до приезда скорой помощи.

Видео: Новоаннинский сегодня / t.me