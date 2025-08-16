На Волге загорелась яхта «Мечта»

Сегодня, 16 августа, в акватории Волги загорелась яхта «Мечта». Об этом, как передает V102.RU, сообщила Южная транспортная прокуратура.
По данным надзорного ведомства, происшествие случилось в Хвалынском районе Саратовской области. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.
- Южной транспортной прокуратурой организована проверка по факту инцидента с яхтой в Саратовской области, - сообщили в ведомстве.
По итогам проверки будет рассмотрен вопрос о необходимости принятия мер реагирования.
Фото: Южная транспортная прокуратура / t.me