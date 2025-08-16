Происшествия

Просто месиво: в лобовом ДТП под Волгоградом погибли два водителя

Происшествия 16.08.2025 08:37
0
16.08.2025 08:37




Страшная авария, которая унесла жизни двух человек, произошла утром 16 августа в Новоаннинском районе Волгоградской области, сообщает V102.RU.

По данным ГУ МВД России по региону, в 04-15 час. на 728 км федеральной автодороги Р-22 «Каспий» произошло столкновение автомобилей Geely и «ГАЗель». 

- Водитель автомашины Geely, двигаясь со стороны г. Москва в направлении Волгограда, на 728 км в Новоаннинском районе Волгоградской области выехал на встречную полосу, где совершил столкновение с движущимся во встречном направлении автомобилем «ГАЗель», - сообщил старший госинспектор технадзора Госавтоинспекции ОМВД по Новоаннинскому району Олег Чурунов.


В результате ДТП оба водителя скончались на месте происшествия до приезда врачей. На видео Главка полиции, снятого на месте аварии, запечатлены страшные кадры. Судя по всему, машины столкнулись лоб в лоб на высокой скорости. 

На месте аварии работают экипажи Госавтоинспекции, следственно - оперативная группа.

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области

